Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) wird an diesem Freitag ihre virtuellen Hauptversammlung abhalten. Der Konzern will für das zurückliegende Geschäftsjahr eine im Vergleich zum Vorjahr (2,00 Euro) um 20 Prozent erhöhte Dividende von 2,40 Euro an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 77,35 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,10 Prozent. Hornbach schüttet seit dem ...

