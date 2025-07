Die Hitze hat Deutschland zum Start in den Juli fest im Griff. Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen. Knapp 40 Grad sind in manchen Regionen möglich. Aber auch an der Börse gibt es einige Aktien, die richtig gut unterwegs sind und kräftig steigen. Welche Titel sind heiß gelaufen und wo ist noch Luft nach oben? Die Pfisterer-Aktie ist nach dem Börsenstart Mitte Mai in den letzten Wochen auf über 40 Euro durchgezogen. Ist der Wert nach dem Plus von 50 Prozent heiß gelaufen, oder geht da noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...