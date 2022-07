Der Marktwert aller Kryptos ist seit dem Hoch im November 2021 um fast 70 Prozent eingebrochen. Katharina Gehra, CEO & Co-Founder von Immutable Insight, erklärt bei w:o TV, warum sie dennoch nicht allzu beunruhigt ist.

Trotz des jüngsten Crashs am Krypto-Markt ist Katharina Gehra recht entspannt. Denn "in diesem Markt geht alles viel schneller. Es geht viel schneller hoch und viel schneller runter." Außerdem sei der Preis des Bitcoins nicht so entscheidend, wichtiger sei, "wie sehr sich die Blockchain als Technologie durchsetzt". Gleich einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD