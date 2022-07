Der Rallyestimmung unter den Impfstoff-Aktien mag sich die Valneva Aktie nicht so recht anschließen. Am Ende des Donnerstags-Handels an der Pariser Euronext stand ein Plus von 0,58 Prozent auf 10,42 Euro zu Buche. Aktuelle Indikationen liegen heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...