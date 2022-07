Nach der beschleunigten Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt wird am Freitag mit einer weitgehend stabilen Eröffnung gerechnet. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag signalisierte der X-DAX als Indikator für den DAX 30 Minuten vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,23 Prozent auf 12.813 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Leitindex um knapp 2 Prozent erholt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag rund 0,1 Prozent tiefer erwartet.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...