Ifo: Erwartungen deutscher Maschinenbauer verschlechtern sich

Die deutschen Maschinenbauer blicken angesichts der anhaltenden Krise pessimistischer auf ihr Geschäft in den kommenden sechs Monaten. Nach einer Umfrage des Münchener Ifo-Instituts sank der Wert der Erwartungen im Juni auf minus 23,3 Punkte, nach minus 17,9 im Mai. "Der Einbruch der Erwartungen dürfte zurückzuführen sein auf die andauernden Materialengpässe und die Unsicherheit über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine", sagt Nicolas Bunde, Branchenexperte am Ifo-Institut.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Juni um 0,9 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Stärkster Anstieg der Baupreise seit 52 Jahren

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude sind Mai mit der höchsten Rate seit über 50 Jahren gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sich die Preise um 17,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise seit Mai 1970.

Hotelbranche setzt Erholung im Mai fort

Die deutsche Hotelbranche hat sich im Mai von der Corona-Krise kräftig erholt gezeigt. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten 43,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das fast dreimal so viele (196,5 Prozent) wie im Mai 2021, als aufgrund der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste galt.

Bullard: Fed muss Erwartung erfüllen - Gute Chance auf weiche Landung

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, haben die Märkte viele Zinserhöhungen der US-Notenbank eingepreist. Es liege nun an der Fed, die Erwartungen der Anleger zu erfüllen. "Die Tatsache, dass die Marktzinsen über ihre präpandemischen Benchmarks gestiegen sind, während der Leitzins nicht gestiegen ist, kann als Illustration für die Wirkung glaubwürdiger 'Forward Guidance' gelesen werden", sagte Bullard laut dem Text einer Präsentation.

US-Notenbanker Waller unterstützt weiteren großen Zinsschritt im Juli

Der US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller plädiert für eine weitere große Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte auf der Sitzung der Federal Reserve am 26. und 27. Juli. Dies sei nötig, um die Zinssätze schnell auf ein Niveau anzuheben, das die Wirtschaft bremsen solle, um die hohe Inflation zu bekämpfen. "Die Inflation ist einfach zu hoch und scheint nicht zurückzugehen", sagte Waller in einem Webinar. "Wir müssen zu einem viel restriktiveren Rahmen in Bezug auf die Zinssätze und die Politik übergehen, und wir müssen das so schnell wie möglich tun."

SPD sinkt in "Deutschlandtrend" unter 20-Prozent-Marke

Die SPD ist erstmals seit der Bundestagswahl im ARD-"Deutschlandtrend" wieder unter die 20-Prozent-Marke gesunken. Sie erreichte in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap 19 Prozent, einen Punkt weniger als vor zwei Wochen. CDU und CSU bleiben vorn mit 27 Prozent (plus eins). Auf dem zweiten Platz folgen die Grünen mit 23 Prozent (unverändert). Für die AfD werden elf Prozent vorhergesagt (minus eins). Die FDP erreicht acht Prozent und die Linke vier Prozent (jeweils unverändert).

Weil: Aus Energiekrie darf keine soziale Krise werden

Angesichts rasant steigender Energiekosten erhöht der SPD-Politiker Stephan Weil, Regierungschef in Niedersachsen, den Druck auf die Ampel-Koalition, die Bürger bereits in diesem Jahr mit weiteren Hilfen finanziell unter die Arme zu greifen. "Die Art und Weise, wie die Ampel bislang für Entlastungen gesorgt hat, finde ich richtig. Aber das reicht noch nicht", sagte Weil der Süddeutschen Zeitung. Aus seiner Sicht seien "weitere Maßnahmen noch in diesem Jahr zwingend notwendig".

Bundestag stimmt für mögliche Kohleverstromung bei Gasmangellage

Zum Schutz der Gasreserven in Deutschland können bei einer Mangellage Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung wieder aus der Reserve genommen werden. Der Bundestag beschloss dafür am Donnerstagabend den Gesetzentwurf der Koalition zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken. Dazu sollen Kohlekraftwerke genutzt werden können, die derzeit nur eingeschränkt verfügbar sind, demnächst stillgelegt würden oder sich in der Reserve befinden. Befristet ist diese Maßnahme bis spätestens Ende März 2024.

Aktionärsversammlungen auch nach Corona-Krise virtuell möglich

Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften sind auch nach der Corona-Krise im virtuellen Raum möglich. Der Bundestag beschloss am späten Donnerstagabend eine Änderung des Aktienrechts. Die Unternehmen können die Versammlung ihrer Aktionäre demnach als Präsenzveranstaltung, als hybride Versammlung oder rein virtuell abhalten. Eine Reihe von Vorschriften soll dafür sorgen, dass die Anteilseignerinnen und -eigner auch virtuell ihre Rechte wahrnehmen können. So muss die gesamte Versammlung in Bild und Ton übertragen werden und alle müssen eine Redemöglichkeit haben.

Hausärzte-Chef Weigeldt fordert neue Impfkampagne gegen Corona

Der Deutsche Hausärzteverband hat die Bundesregierung mit Blick auf die niedrige Booster- und Viertimpfungsquote zu einer neuen Impfkampagne im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. "Bei all den Diskussionen um das Für und Wider einzelner Maßnahmen darf nicht vergessen werden, dass die wichtigste und wirkungsvollste Maßnahme die Impfung ist und bleibt", sagte der Bundesvorsitzende des Verbands, Ulrich Weigeldt, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Putin: Militäraktion in Ukraine hat "noch nicht ernsthaft begonnen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Regierung in Kiew und ihre Verbündeten gewarnt, dass die Militäraktion in der Ukraine "noch nicht ernsthaft begonnen" habe. "Jeder sollte wissen, dass wir noch nicht ernsthaft begonnen haben", sagte der Kreml-Chef vor hochrangigen Abgeordneten. Russland lehne Friedensverhandlungen nicht ab. "Aber diejenigen, welche sie ablehnen, sollten wissen, dass es härter wird mit einer Einigung mit uns" zu einem späteren Zeitpunkt, fügte Putin hinzu.

Indonesien ruft zu Auftakt von G20-Außenministertreffen zu Ende von Ukraine-Krieg auf

Die Außenminister der G20-Staaten haben unter Teilnahme des russischen Chefdiplomaten Sergej Lawrow ihr Treffen in großer Runde auf Bali begonnen. Die Außenministerin des Gastgeberlandes Indonesien, Retno Marsudi, rief am Freitag zum Auftakt des Treffens dazu auf, den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich zu beenden. "Es ist unsere Verantwortung, den Krieg eher früher als später zu beenden und unsere Meinungsverschiedenheiten am Verhandlungstisch beizulegen und nicht auf dem Schlachtfeld auszutragen." Das Außenministertreffen gilt angesichts von Lawrows Teilnahme als diplomatisch äußerst heikel.

Erster Kandidat für Johnson-Nachfolge wirft Hut in den Ring

Nach dem Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson als Parteivorsitzender der konservativen Tories hat der erste Kandidat für eine Nachfolge seinen Hut in den Ring geworfen. Der bekannte Tory-Abgeordnete Tom Tugendhat kündigte am Donnerstagabend in der Zeitung Daily Telegraph an, sich auf die Nachfolge Johnsons zu bewerben. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des britischen Unterhauses erklärte, er wolle eine "breite Koalition" für einen "Neustart" schmieden.

Japans Ex-Premier Abe bei Angriff lebensgefährlich verletzt

Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist Opfer eines Schusswaffenangriffs geworden und dabei Medienberichten zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Der konservative Politiker sei am Freitag bei einer Wahlkampfrede in der Region Nara niedergeschossen worden, sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Medienberichten zufolge erlitt Abe einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Japan/Ausgaben privater Haushalte Mai -0,5% (PROGNOSE: +2,1%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Mai -3,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Mai 87,6%

Japan/Konsumneigung Mai +1,2 Pkt gg Vorjahr

Japan/Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 128,4 Mrd JPY (PROG: Überschuss 185,5 Mrd JPY)

Japan/Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 128,4 Mrd JPY; -92,8% gg Vj

