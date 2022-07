Der Krieg in der Ukraine belastet auch die Stimmung bei den deutschen Maschinenbauern immer mehr. Der entsprechende Stimmungsindikator des Münchener ifo-Instituts gab von -17,9 Punkten im Mai auf nun -23,3 Punkte nach. Über 90 % der befragten Maschinenbauer beklagten einen Mangel an Vorprodukten. Zudem rückt für 39 % der befragten Unternehmen der Fachkräftemangel wieder zunehmend in den Fokus. Zwar bewerten die Maschinenbauer die aktuelle Lage schlechter als im Vormonat, aber per Saldo immer noch positiv: Der entsprechende Subindikator fiel von 40,5 Punkten auf 39,9 Punkte. Die Auftragsbücher sind weiterhin prallvoll. Es hapert lediglich an den Lieferketten, die ein zügiges und fristgerechtes Abarbeiten der Aufträge verhindern.





