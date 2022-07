Worcester, England (ots/PRNewswire) -Eine erstmals durchgeführte akademische Untersuchung (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.901855) bestätigt, dass die Durchführung der Online-EMDR-Therapie mit remotEMDR (https://www.remotemdr.com/de), der weltweit führenden Plattform für die Online-EMDR-Therapie, sicher, effektiv, effizient und relevant ist.Sehen Sie sich das Video von remotEMDR an, um mehr zu erfahren (https://www.youtube.com/watch?v=9CJ5TPE4bWM&ab_channel=remotEMDR).Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) ist eine evidenzbasierte Psychotherapie, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Behandlung der ersten Wahl bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) anerkannt wurde. COVID-19 hat viele psychologische Therapeuten gezwungen, zur Online-Therapie zu wechseln. In einer Studie, die soeben in der Zeitschrift Frontiers in Psychology, einem der weltweit führenden Fachmagazine, veröffentlicht wurde, wurde die Wirksamkeit der EMDR-Therapie mittels Videokonferenz-Psychotherapie (VCP) untersucht.Die Studie wurde mit einer Webplattform namens remotEMDR durchgeführt, die es Therapeuten ermöglicht, EMDR als VCP anzubieten. remotEMDR bietet einen HIPAA-konformen Videochat mit eingebauten, vollständig synchronisierten visuellen, auditiven und taktilen bilateralen Stimuli, die Therapeuten in Echtzeit bedienen und vollständig kontrollieren können. Informationen zur Studie Das Forschungsteam um Dr. Derek Farrell arbeitete mit den Universitäten von Worcester, Northumbria, Ulster und Massachusetts zusammen. Dr. Farrell ist Principal Lecturer für Psychologie an der University of Worcester (UK), Präsident des EMDR UK & Ireland Board, Präsident von Trauma Aid Europe, Vizepräsident des EMDR Europe Board und Vorsitzender des EMDR Europe Practice Committee. Vierundzwanzig Teilnehmende hatten an einer eintägigen Behandlung mit dem EMDR-Therapieprotokoll Virtual "Blind 2 Therapist" (VB2Tr) teilgenommen, bei dem die traumatischen Erinnerungen nicht offengelegt werden. Die Studie untersuchte die Veränderungen zentraler Merkmale des Traumagedächtnisses während der Behandlung, einschließlich der subjektiven Störung, der Gültigkeit der Wahrnehmung, der Erinnerungsintensität, der Lebendigkeit und der Emotionalität. Außerdem wurde untersucht, ob diese Intervention bei negativen und positiven Kindheitserfahrungen wirksam ist.Es wurde ein Prä-Test/Post-Test-Design verwendet, um die Auswirkungen auf das Trauma-Gedächtnis direkt nach der Behandlungsintervention sowie einen Monat und sechs Monate später zu untersuchen. Die Untersuchungshypothesen wurden bestätigt - es gab eine signifikante Veränderung in allen getesteten Gedächtnisaspekten. EMDR über VCP mit remotEMDR erwies sich als sicher, relevant, effektiv und effizient für die Desensibilisierung und Aufarbeitung traumatischer Erinnerungen.Ermutigende ErgebnisseDie Ergebnisse der Studie sind vielversprechend. Um die Zusammenfassung der Studie zu zitieren: "Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass die VB2Tr EMDR-Therapie eine wirksame, zweckmäßige und sicher anzuwendende Intervention zur Traumabehandlung ist. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse ihre klinische Relevanz und Anwendbarkeit als Traumaintervention. Des Weiteren bot die remotEMDR-Software eine hocheffektive Plattform für die Durchführung der EMDR-Therapie als VCP."Diese Studie ist die erste einer Reihe von Studien, die in naher Zukunft durchgeführt und veröffentlicht werden sollen.Informationen zu remotEMDRremotEMDR ist ein israelisches Start-up-Unternehmen, das 2018 von Neta Gazit, LCSW, EMDR-Therapeutin, Lior Gazit und Tal Bar, beide erfahrene Technologie-Unternehmer, gegründet wurde. Die Idee von Frau Gazit war es, eine Lösung für die Durchführung von EMDR-Sitzungen zu schaffen, wenn sich Therapeut und Klient an zwei verschiedenen Orten befinden. Gemeinsam entwickelten die drei die Plattform und brachten sie kurz vor dem Ausbruch von COVID-19 auf den Markt, gerade noch rechtzeitig, um sie zu einem unverzichtbaren Instrument zu machen, das von mehr als zwanzigtausend Therapeuten weltweit genutzt wird.