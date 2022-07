Das sieht nicht gut aus: Die Infineon-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 43% an Wert verloren und hat am 06. Juli 2022 ein neues 12-Monats-Tief markiert. Das langfristige Bild: Infineon-Aktie: Lohnt sich der Kauf jetzt? An der Börse legten Infineon-Aktien auf Zehn-Jahres-Sicht per saldo um +332,6% zu, was einer Performance von +15,8% pro Jahr entspricht. Ein Investment...

Den vollständigen Artikel lesen ...