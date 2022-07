DxPx Conference US zum ersten Mal vor Ort in den USA. Die dreitägige Partnering-Konferenz findet vom 26. bis 28. Juli 2022 auf der AACC Clinical Lab Expo im McCormick Place, Chicago,statt. Die DxPx Conference US 2021 fand aufgrund der Pandemie nur virtuell statt, und in diesem Jahr hebt die DxPx Partnering und Networking für Industrie und Investoren auf die nächste Stufe, indem sie in den USA persönlich stattfindet! Neu in diesem Jahr ist die strategische Partnerschaft mit der AACC (American Association for Clinical Chemistry) und die DxPx Startup City, in der innovative Startups und Wachstumsunternehmen vorgestellt werden.

Mit renommierten Global Playern als Wissenspartner wird die DxPx US von einer der führenden Investmentbanken, Brown Gibbons Lang Company LLC, sowie der internationalen Anwaltskanzlei McDermott Will Emery LLP unterstützt. DxPx ist stolz darauf, AACC als Partner für die diesjährige DxPx zu haben und freut sich darauf, die Präsenztage mit Podiumsdiskussionen und Fireside Chats zu füllen. Die DxPx US Startup City mit innovativen Wachstumsunternehmen und vielversprechenden Unternehmern ist etwas, worauf man achten sollte, denn die gezielte Präsentation der besten Innovationen in den Bereichen Diagnostik, digitale Gesundheit, Präzisionsmedizin und Life-Science-Tools ist ein großer Sprung in diesen vier miteinander verknüpften Branchen. Um auch internationalen Partnern die Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen, die derzeit aufgrund der Pandemie Reisebeschränkungen unterliegen und daher nicht persönlich anwesend sein können, können über das digitale Partnering-Tool sehr effizient virtuelle Geschäftstreffen vereinbart werden.

DxPx hatte schon immer ein Ziel: Innovationen zu fördern und Start-ups und Wachstumsunternehmen die Möglichkeit zu bieten, mit den am besten geeigneten Investoren und Branchenführern in Kontakt zu treten. Aus diesem Grund veranstaltet DxPx den 42PLUS1,einen der höchstdotierten Pitch Awards, der innovative Startups und Wachstumsunternehmen mit über 2.000.000 unterstützt. Die 42PLUS1-Satellitenveranstaltung findet auf der DxPx US statt. Die 42PLUS1-Jury, die sich aus erfahrenen Branchenexperten und aktiven Investoren zusammensetzt, wird die Einreichungen bewerten und acht Finalisten zu einem Live-Pitch auf der DxPx US einladen, der am 27. Juli 2022 auf der Bühne des Theaters auf der AACC Clinical Lab Expo in Chicago, USA, stattfindet. Der Gewinner des Events erhält eine Wildcard für das große Finale, das am 15. November in Düsseldorf stattfindet, einen sicheren Platz um 2.000.000 in Form einer Wandelanleihe zu pitchen.

Eine Herzensangelegenheit ist das Wohltätigkeitsprojekt Diagnostics4Life.Durch das soziale Engagement und die Hilfsbereitschaft aller Stakeholder, Gründer und Investoren der DxPx möchten sie auch dieses Vorhaben mit allen Teilnehmern teilen. Die Gründer der DxPx-Konferenz waren schon immer motiviert und inspiriert, das Gesundheitssystem zu verbessern. Sie haben mehrere Unternehmen gegründet und aufgebaut, die sich auf Diagnostik und Life-Science-Tools konzentrieren. Um Betroffenen zu helfen, die von aktuellen Innovationen und Entdeckungen noch nicht erreicht werden, hat das DxPx-Team zusammen mit seinen Partnern beschlossen, Diagnostics4Life ins Leben zu rufen. In diesem Jahr arbeitet DxPx US mit Conquer Cancer, der Stiftung der American Society of Clinical Oncology, zusammen, um das Bewusstsein für den Kampf gegen Krebs zu schärfen und den Wert unserer Branche für die Gesellschaft zu verbreiten. Sie unterstützen auch die von DxPx gewählte EU-Wohltätigkeitsorganisation, die Elterninitiative herzkranker Kinder Köln, indem sie mit der Elterninitiative herzkranker Kinder in Köln, Deutschland, zusammenarbeiten.

Mit ihrer Kompetenz, Menschen zusammenzubringen, hat die DxPx bewiesen, dass sie Entscheidungsträger aus dem Bereich der Diagnostik mit zahlreichen potenziellen Partnern zusammenbringt, was zu nachhaltigen und wertvollen Geschäftsverbindungen führt. Neben dem innovativen und ansprechenden Konferenzprogramm hat sich die DxPx zu einem wichtigen Termin für Führungskräfte der Branche entwickelt, um Finanzierungs-, Lizenzierungs- und M&A-Möglichkeiten zu sondieren und um weltweit führende Unternehmen, Investoren und innovative Wachstumsunternehmen aus +30 Ländern zu treffen. Wir freuen uns, Ihnen die bestätigten Daten der DxPx Konferenz in diesem Jahr mitteilen zu können:

DxPx US

Drei Tage in Person: 26. bis 28. Juli 2022, AACC Clinical Lab Expo, McCormick Place, Chicago

2 Wochen Digital Partnering: 15. bis 25. Juli 2022

DxPx EU

Zwei Tage persönlich: 15. 16. November 2022, Maritim Hotel, Düsseldorf, Deutschland

2 Wochen Digital Partnering: 4. bis 15. November 2022

Für die diesjährige DxPx US-Konferenz vom 26. bis 28. Juli 2022 ist das DxPx-Team in Zusammenarbeit mit dem AACC hinsichtlich aller empfohlenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen gut vorbereitet und freut sich auf die sichere und aktive Teilnahme unserer Besucher. Weitere Informationen über diese Partnerschaftskonferenz finden Sie unter https://dxpx-conference.com

Über DxPx Conference

Die DxPx wurde erstmals 2019 als internationale Industrie- und Investorenkonferenz für Führungskräfte aus den Bereichen Diagnostik, digitale Gesundheit, Präzisionsmedizin und Life-Science-Tools veranstaltet, um Investoren und Gründern Finanzierungs-, Lizenzierungs- und M&A-Möglichkeiten zu bieten. Die jährliche Flaggschiff-Konferenz findet jedes Jahr im November in Düsseldorf parallel zur MEDICA statt und wird im Laufe des Jahres durch Konferenzen in den USA und China ergänzt.

Über AACC, Clinical Lab Expo

Die AACC, die sich für eine bessere Gesundheit durch Labormedizin einsetzt, vereint mehr als 74.000 klinische Laborfachleute, Ärzte, Forscher und Führungskräfte aus der ganzen Welt, die sich mit klinischer Chemie, Molekulardiagnostik, Massenspektrometrie, translationaler Medizin, Labormanagement und anderen Bereichen der fortschreitenden Laborwissenschaft beschäftigen. Seit 1948 setzt sich die AACC für die gemeinsamen Interessen des Fachgebiets ein und bietet Programme an, die die wissenschaftliche Zusammenarbeit, das Wissen, die Kompetenz und die Innovation fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.aacc.org.

Über SLS Partnering GmbH

SLS Partnering ist eine Event- und Marketingagentur, die ihre Dienstleistungen speziell auf die Bedürfnisse der Life-Science-Branche zuschneidet. SLS Partnering wurde von Wissenschaftlern und Marketingfachleuten gegründet und ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, technologische und wissenschaftliche Inhalte in hochwertige, vermarktungsfähige Geschichten zu übersetzen, die bei Kunden und Investoren Interesse und Emotionen wecken.

