Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die rumänische Volkswirtschaft zählt in der EU zu denjenigen, die am besten durch die Pandemie gekommen sind: Bereits 2021 wurde das Vorkrisenniveau beim BIP erreicht, berichten die Analysten der DekaBank.Auch im ersten Quartal 2022 habe Rumänien dank der soliden Inlandsnachfrage noch eine beachtliche Wachstumsrate von 5,2% gegenüber dem Vorquartal ausgewiesen. Angesichts der anhaltenden makroökonomischen Ungleichgewichte Rumäniens sei das starke konsumgetriebene Wachstum eher keine gute Nachricht. Schien das Inflationsproblem in Rumänien im Vergleich zu den anderen Ländern der Region zunächst noch moderat, hat der Preisschub bei den Lebensmittel- und Energiepreisen die Inflationsrate deutlich in die Höhe getrieben, obwohl die Preisanstiege bei der Energie seitens der Politik teilweise eingedämmt wurden, so die Analysten der DekaBank. Die Zentralbanken der anderen mitteleuropäischen Länder hätten angesichts des Währungsabwertungsdruck mit einem höheren Tempo an Leitzinsanhebungen reagiert. ...

