Mainz (ots) -2,79 Millionen Zuschauer verfolgten die Bürgerdiskussion mit Bundeskanzler Olaf Scholz bei "maybrit illner" im ZDF. Die Sendung mit dem Titel "Krieg, Corona, Klima - eine Krise zu viel, Herr Kanzler?", erreichte damit einen Markanteil von 17,4 Prozent. Mit dieser Ausgabe vom 7. Juli 2022 verabschiedete sich der Polittalk erneut sehr erfolgreich in eine fünfwöchige Sommerpause.Durchschnittlich 2,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die 23. "maybrit illner"-Regelsendungen des ersten Halbjahres 2022, was einem Marktanteil von 15 Prozent entspricht.Zu Kriegsbeginn gab es zusätzlich drei Sonderausgaben "maybrit illner spezial", deren stärkste Sendung mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 15,3 Prozent erreichte.Am Donnerstag, 18. August 2022, 22.15 Uhr, geht der ZDF-Polit-Talk wieder auf Sendung.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100 und unter https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner"maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/maybrit-illnerPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5268411