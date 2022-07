von Redaktion Euro am Sonntag Russland ist laut der Ratingagentur Moody's zahlungsunfähig. Moskau hätte bereits vor einem Monat Zahlungen in Höhe von 100 Milliarden Dollar an Gläubiger für zwei Fremdwährungsanleihen leisten müssen. Nach Ablauf der Verzugsfrist von 30 Tagen sind nach Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...