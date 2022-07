Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA hebt der Energiepreisschock die Teuerungsrate im Juni wohl noch einmal an, so die Analysten der Helaba.Habe sich die Inflation damit - wie in den 1970ern - schon ins System "hineingefressen"?Der Preisdruck in den USA bleibe enorm. Am aktuellen Rand zeichne sich zwar eine gewisse Entspannung ab: Die Großhandelspreise von Heizöl und Erdgas sowie die Benzinpreise an den Tankstellen hätten in den letzten Wochen deutlich nachgegeben. Im Juni dürfte der Verbraucherpreisindex jedoch noch einmal ein kräftiges Plus bei der Energiekomponente verzeichnen, denn hier habe der Anstieg der monatsdurchschnittlichen Benzinpreise voraussichtlich den Rückgang bei den anderen beiden Kategorien überkompensiert. Auch die Nahrungsmittelpreise hätten wohl erneut nennenswert zugelegt. Unter dem Strich würden die Analysten mit einem Vormonatsplus beim CPI insgesamt von rund 1% (Vorjahresrate: 8,7%) rechnen. Die Kernrate sollte auf 5,7% nachgeben (von 6% im Mai). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...