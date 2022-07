Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die angespannte Situation im geopolitischen Umfeld überträgt sich immer mehr auf die Kapitalmärkte, so die Analysten der Helaba.Die Renditeschwankungen seien außergewöhnlich, die Unsicherheit hoch.An den Rentenmärkten hätten die Renditen seit drei Wochen den Rückwärtsgang eingelegt. Grund seien die wachsenden Sorgen vor einer Rezession beiderseits des Atlantiks. Die Zweifel bei den Anlegern seien zuletzt größer geworden, ob die EZB ihren Zinserhöhungskurs so steuere, wie sie es nach der letzten Sitzung des EZB-Rats angekündigt habe. An den Terminmärkten sei der 3M-Geldmarktsatz auf Sicht von zwölf Monaten von 2,6% Mitte Juni auf 1,6% gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...