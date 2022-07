Weiden (www.fondscheck.de) - Neben dem fürchterlichen Krieg gegen die Ukraine sind die hohe Inflation und die stark gestiegenen Energiepreise die beherrschenden Themen, so die Experten von Robert Beer Investment.Die amerikanische Notenbank habe gezeigt, dass sie mit Liquiditätsentzug und Zinsanhebungen ernsthaft die Inflation bekämpfen möchte. Da die Europäische Zentralbank nur sehr zögerlich die längst überfällige Zinsanhebung angehe, steige die Zinsdifferenz von Europa zu den USA. Das stärke den US-Dollar, erzeuge Spannungen an den Devisenmärkten und bringe zugleich neue Probleme. Zum einen verstärke dies weiter die Inflation im Euroraum durch weiter steigende Importpreise und verschärfe die Kreditprobleme in den Schwellenländern, die sich in Dollar verschuldet hätten. Das brennendste Thema in Europa seien jedoch die hohen Energiepreise und die Furcht vor einem Gasstop durch Russland. ...

