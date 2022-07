Lidl Österreich setzt ab sofort mehr als 60 vollelektrische ID.-Autos der Marke VW als Dienstwagen ein. Der Lebensmittelhändler will die Fahrzeuge im operativen Tagesgeschäft in unterschiedlichen Unternehmensteilen testen. Getestet werden auch alternativ angetriebene Lkw zur Filialbelieferung im Großraum Wien. Um welche Modelle es genau geht, gibt Lidl in einer Mitteilung nicht an. Lediglich zur Reichweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...