FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Während die Geschäftsentwicklung der Autozulieferer einen Tiefpunkt erreicht haben sollte, zeigten sich die Hersteller immer noch stark, schrieb Analyst Tim Rokossa in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick auf die anstehende Quartalsberichtssaison. Die Autobauer dürften ihre Ausblicke weitgehend beibehalten. Seine bevorzugte Branchenwerte sind BMW, Volkswagen, Gestamp und bei den Lkw-Produzenten Volvo./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 17:07 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

