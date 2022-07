Berlin (www.anleihencheck.de) - Nur vier Monate ist es her, seit die US-Notenbank damit begonnen hat, die Zinsen wieder zu erhöhen, um die galoppierende Inflation in den Griff zu kriegen - und doch scheinen Investoren darauf zu spekulieren, dass die FED bereits im kommenden Jahr die Zügel wieder lockerer lässt, so die Experten vom Online-Broker LYNX. ...

