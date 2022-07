Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Zeiten an den Börsen sind weiter turbulent. Umso wichtiger, defensive Werte in das Depot zu holen. Zum Beispiel Danaher. Ganz nach dem Motto des Börsenpunk: Langweilig, aber geil. Trotz der schwierigen Marktlage gibt es diesmal auch einen Hot Stock: Manz. Der Maschinenbauer hatte am Mittwoch zur Hauptversammlung geladen. Der Börsenpunk war aber schon vorher von Manz überzeugt. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Alibaba (WKN: A117ME), BYD (WKN: A0M4W9), Nio (WKN: A2N4PB), Bird Global (WKN: A3C67Y), Starbucks (WKN: 884437), Deutsche Post (WKN: 555200), Leroy Seafood (WKN: 570796), SalMar (WKN: A0MR2G), Cherry (WKN: A3CRRN), Manz (WKN: A0JQ5U), Danaher (WKN: 866197) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf