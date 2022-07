Toronto (ots/PRNewswire) -Valour Inc. (das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass Perch Perspectives, ein führendes Aktienforschungsunternehmen mit zusätzlicher Expertise in Märkten wie der globalen Lieferkette, Landwirtschaft, Technologie, Luft- und Raumfahrt sowie Energie, einen gesponserten Aktienforschungsbericht über das Unternehmen veröffentlicht hat. Der ausführliche 10-seitige Bericht enthält detaillierte Informationen über das Geschäftsmodell, die Dienstleistungen, die Branche, das Management von Valour und die damit verbundenen Risiken.Der vollständige Bericht ist hier verfügbar. Zu den Highlights des Berichts gehören:Eine Revolution beginnt - Der Gesamtwert von DeFi lag 2020 bei weniger als 1 Milliarde Dollar, ist aber bis 2022 auf satte 239 Milliarden Dollar angestiegen. Laut AmberData ist dies nur die sprichwörtliche "Spitze des Eisbergs", denn der weltweite Finanzdienstleistungsmarkt wird auf mehr als 23,3 Billionen Dollar geschätzt. Die Institutionen fangen erst an, klug zu werden. Nur 5 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots werden von institutionellen Akteuren über Depotbanken gehalten. Große institutionelle Krypto-Transaktionen haben den Einzelhandel als größtes Segment des DeFi-Handels im vierten Quartal 2020 überholt, und laut PWC wird sich das Gesamtvolumen der Krypto-Hedgefonds von 2020 bis 2021 auf 4 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln.Valour: "Eine Klasse für sich." Valour positioniert sich als vertrauenswürdiger Gatekeeper zwischen DeFi und der traditionellen Finanzwelt, der es Anlegern, die DeFi skeptisch gegenüberstehen oder sich nicht die Mühe machen wollen, herauszufinden, wie sie sich direkt engagieren können, ermöglicht, sich über genau die Wege zu engagieren, die sie gewohnt sind. Darüber hinaus bietet Valour mit einem stetigen Einkommensstrom über seine ETPs und einer festen Kostenstruktur, die durch seine Anlageprodukte generiert wird, ein Engagement in Kryptowährungen und DeFi-Protokolle. Gleichzeitig bietet Valour eine De-facto-Call-Option auf die Makrochance, die sich durch DeFi allgemein denjenigen eröffnet, die keinen direkten Zugang zu den DeFi ETPs haben.Dies ist ein einzigartiger Ansatz, um die Lücke zwischen DeFi und CeFi zu schließen, und angesichts der Größe der Chance und des Mangels an Konkurrenten hat Valour eine überzeugende Nische für sich geschaffen, die mit dem zunehmenden Interesse und den Investitionen in DeFi wachsen wird.Weitere Informationen zu Valour finden Sie unter https://valour.com/.Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://defi.tech/.Informationen zu Perch PerspectivesPerch Perspectives ist eine auf den Menschen ausgerichtete Politik- und Unternehmensberatung, die unter der Prämisse arbeitet, dass sich jedem Menschen Möglichkeiten bieten, wenn er mit den richtigen Informationen und der richtigen Perspektive ausgestattet ist. Perch Perspectives berät Führungskräfte, Unternehmen, politische Entscheidungsträger, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen in vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen internationalen Angelegenheiten und verfügt über zusätzliches Fachwissen in Märkten wie globale Lieferketten, Landwirtschaft, Technologie, Luft- und Raumfahrt sowie Energie. Perch Perspectives bietet seinen Kunden ein ganzheitliches Verständnis der historischen, kulturellen, geografischen, politischen und wirtschaftlichen Kräfte, die das Wesen der Macht definieren, die Welt formen und Geschäftsentscheidungen beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie unter www.perchperspectives.com.Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über Absichtserklärung (LOI), Partnerschaftsabkommen und Zeichnung, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, die Investorennachfrage nach gemeinsamen Produkten, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf Valour und Neuronomics wurden von den jeweiligen Parteien für die Aufnahme in diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellt, und jede Partei und ihre Direktoren und leitenden Angestellten haben sich in Bezug auf alle Informationen, die die andere Partei betreffen, vollständig auf die anderen Parteien verlassen. Valour hat die von Neuronomics zur Verfügung gestellten Informationen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.Anlegerbeziehungen: Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, Dave@redchip.com; Öffentlichkeitsarbeit: Wachsman PR, defitech@wachsman.comOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163551/5268616