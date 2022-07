Der ehrgeizige Spezialist für Elektrofahrzeuge zielt in diesem Jahr auf Herstellung und Verkauf von 25.000 Einheiten. Als Börsenwert wird 28,5 Mrd. $ angezeigt. Mangels Gewinn ist die Kalkulation eines KGVs nicht sinnvoll.



Ist es ersatzweise erlaubt, den Börsenwert je produzierter Einheit zu ermitteln und zu veröffentlichen? Scheinbar wohl eher nicht. So haben Analysten kein Problem, ein Kursziel von 40 $ fast unwidersprochen in Umlauf zu bringen. Dieses bedeutet für die RIVIAN-Aktie ein Kurspotenzial von 25 % sowie für das Unternehmen 36 Mrd. $ Börsenwert.



Zum Vergleich: Für GENERAL MOTORS wird 47 Mrd. $ als Marktkapitalisierung angezeigt, für VOLKSWAGEN 76 Mrd. € und für MERCEDES-BENZ GROUP 58 Mrd. €. Weitere Vergleiche: TOYOTA 208 Mrd. $ sowie TESLA 725 Mrd. $, alles in Online-Datenbanken nachlesbar.



Ist die neue Auto-Elite Alleinherrscher in Sachen Elekroantrieb und Autonomes Fahren? Wohl eher nicht. Deshalb darf man insgeheim doch den Taschenrechner zücken und einen Normalwert für Marktkapitalisierung je hergestellter Einheit ermitteln. Falls Sie sich die Mühe ersparen wollen: Tabelle folgt in Kürze in der Aktie für Jedermann.



Noch ein Satz zu RIVIAN: Der Anteil leerverkaufter Aktien liegt zurzeit, ebenfalls laut Datenbanken, bei 11 %. Dies ist ein Indikator für Misstrauen in die weitere Kursentwicklung. Als Einladung, ebenfalls short zu gehen, taugt diese Kennziffer nur bedingt.



