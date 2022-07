EIG bleibt größter Harbour-Aktionär

EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, meldete heute die Verteilung von Aktien der Harbour Energy plc (HBR.L oder das "Unternehmen"), die von der Harbour North Sea Holdings Ltd. ("Harbour North Sea") gehalten werden, an die Investoren des EIG-Fonds, die im Wege einer Reihe von Ausschüttungen erfolgt ist. Nach der Fusion von Premier Oil plc und Chrysaor Holdings Ltd. erhielt Harbour North Sea einen Anteil von 36,46 an der Gesellschaft. EIG verwaltet die Beteiligungen an der Gesellschaft über einen Investmentfonds und mehrere Holdinggesellschaften (die "EIG Holding Structure"). Die Verteilung der Aktien über die EIG Holding Structure wird zur Einreichung zahlreicher aufsichtsrechtlicher Unterlagen führen.

EIG möchte Folgendes klarstellen:

Bei dieser Verteilung wurden keine Aktien des Unternehmens verkauft.

Nach dieser Verteilung bleibt EIG der größte Anteilseigner des Unternehmens und hält über verwaltete Vehikel und Eigenbesitz rund 16 der im Umlauf befindlichen Aktien.

R. Blair Thomas and Steven Farris werden weiterhin als Vorsitzender bzw. Direktor des Unternehmens tätig sein.

Die Verteilung ist ein steuerpflichtiges Ereignis für bestimmte mit EIG verbundene Anteilseigner, so dass einige dieser Anteilseigner Aktien verkaufen können, um diese Steuerverpflichtungen erforderlichenfalls zu erfüllen.

"Heute hat EIG Anteile an Harbour Energy an unsere Fondsanleger verteilt. Da EIG nach dieser Verteilung nach wie vor der größte Anteilseigner ist, sind wir weiterhin in diesem Sektor engagiert, haben Vertrauen in die aktuelle Strategie des Unternehmens und unterstützen sein Managementteam", sagte R. Blair Thomas, Chief Executive Officer von EIG.

