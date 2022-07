Zum Start in die aktuelle Handelswoche sah es noch düster für Ethereum aus, da der Abwärtstrend weiter zugenommen hatte. Im Verlauf der Woche wagten sich zunehmend die Bullen aus der Deckung und auch die Fed-Protokolle sorgte überraschend für keinen weiteren Einbruch. Nun bahnt sich eine wichtige Entscheidung an.Am gestrigen Donnerstag eroberten die Bullen überraschend die psychologisch wichtige 1.200-Dollar-Marke zurück. Am heutigen Freitag kratze Ethereum (ETH) sogar am entscheidenden Widerstand ...

