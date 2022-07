Die Furcht, dass Russland nach der Wartung von Nord Stream 1 kein Gas mehr liefert, ist groß. Wirtschaftsminister Habeck hält das Abrutschen in eine Rezession für möglich, die Industrie ist alarmiert. Von Sonja Funke. Die Sorge angesichts der unsicheren Gasversorgung hierzulande wächst. Vor allem die Frage, was passiert, wenn Russland nach geplanter Wartung der Pipeline Nord Stream 1 schon in Kürze gar kein Gas mehr liefern sollte, treibt Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...