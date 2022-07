Die momentane Inflation geht an Danone nicht spurlos vorbei. Unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter hat bei dem sonst so krisenfesten Lebensmittelriesen eine spannende Trading-Chance ausgemacht - ein Long-Short-Setup.

Getreu dem Motto "gegessen und getrunken wird immer" gelten Lebensmittelhersteller in der Regel als krisensicher - so wie Danone. Doch teure Rohstoffe und steigende Energiepreise schmälern die Margen. Der enorme Kostendruck könne nicht eins zu eins an die Verbraucher weitergeben werden, so unser Charttechnik-Expert Stefan Klotter bei w:o TV.

In seiner Chartanalyse ist er auf ein interessantes Long-Short-Setup gestoßen, woraus sich lukrative Chancen für Anleger ergeben könnten. Was es dabei zu beachten gilt, bis zu welchem Börsenkurs man long sein und wann man auf short wechseln sollte, skizziert Klotter im Detail. Jetzt reinschauen!

Moderation: Cornelia Eidloth; Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: FR0000120644