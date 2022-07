DJ Knot: EZB erhöht Zinsen in Wachstumsabschwächung hinein - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot in eine wirtschaftliche Abschwächung hinein erhöhen müssen. "In einer idealen Welt würde man die Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig die Inflation senken wollen", sagte Knot laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg in einer niederländischen Talkshow und fügte hinzu: "Leider können wir das nicht tun, wir müssen uns entscheiden; in diesem Fall ist unser Mandat ganz klar - wir müssen uns dafür entscheiden, die Inflation zu senken." Es sei "sehr wahrscheinlich", dass die EZB das in den nächsten "Monaten und Quartalen" tun werde. Knot gilt als einer der stärksten geldpolitischen "Falken" im EZB-Rat.

July 08, 2022 09:52 ET (13:52 GMT)

