Zu Anfang Juli folgt in der Kalenderwoche 27 (04.07. bis 08.07.22) die nächste Anleihen-Ankündigung. Nach dem die Heise Haus GmbH in der vergangenen Woche ihr Anleihe-Debüt angekündigt hat, folgt in dieser Woche die JadeHawk Capital S.à r.l., die ebenfalls ihre Premieren-Anleihe am deutschen Kapitalmarkt ausgibt. Während die mit 6,50% verzinste Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VK62) der Heise Haus GmbH, einem Anbieter von energieeffizienten Modulhäusern, seit Anfang der Woche über die Emittentin geordert werden kann, wird die ebenfalls fünfjährige Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3KWK17) von JadeHawk ab dem 18. Juli zu zeichnen sein. Dabei wird die Anleihe des Luxemburger Immobilienfonds-Investors jährlich mit 7,00% verzinst und weist ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro auf. Die Anleihemittel sollen zum einen in ein Portfolio von bestehenden Beteiligungen fließen und zum anderen für neue Beteiligungen genutzt werden.

Die reconcept Gruppe verzeichnet nach eigenen Angaben ein "erfreuliches erstes Halbjahr 2022" bei ihren Investitionsprojekten. So hätten sich an "grünen" Kapitalanlagen der reconcept Gruppe bereits mehr als 750 Anleger mit einer Summe von 13,3 Mio. Euro beteiligt. Investiert wurde dabei vor allem in den inzwischen vollplatzierten Green Bond II sowie in die neue ...

