Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Japan dürfte 2022 trotz Anstieg auf 2,5% deutlich unter der anderer großer Industrieländer liegen, da die Preisüberwälzungsspielräume begrenzter sind, so die Analysten der Helaba.Nach dem Attentat auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Abe bleibe der Blick nach Japan gerichtet: Am Sonntag stünden die Oberhauswahlen an. Dabei dürfte die derzeitige Regierungskoalition aus Liberaldemokratischer Partei und Komeito erneut die Mehrheit erzielen. Derweil würden Konjunkturindikatoren ein durchwachsenes Bild von der japanischen Wirtschaft zeichnen - bei ungewohnt hohen Inflationsraten: So habe der Verbraucherpreisanstieg im April und Mai jeweils 2,5% betragen. ...

