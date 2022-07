Die ugandische Regierung gab vor Kurzem bekannt, man habe durch verschiedene Bodenuntersuchungen riesige Vorkommen an hochwertigem Golderz gefunden. Dabei wird die Menge an goldhaltigem Erz auf rund 31 Mio. Tonnen geschätzt, die rund 320.000 Tonnen Feingold enthalten sollen. Eine unabhängige Bestätigung steht noch aus. Ein chinesisches Unternehmen will jedoch bereits in diesem Jahr mit der Förderung beginnen.Der Preis für Gold in US-Dollar (XC0009655157) ist in dieser Woche bis auf seine seit August 2018 laufende mittelfristige Abwärtstrend-Linie ...

