Der Arbeitsmarktbericht für Juni hat die US-Börsen am Freitag auf ihrem Stabilisierungskurs gehalten. Nach Gewinnen in den vergangenen zwei Handelstagen schwankten die Börsen nun zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Der Dow Jones Industrial drehte im frühen Handel zuletzt ins Plus und stieg um 0,19 Prozent auf 31.443,95 Punkte.Auf Wochensicht bedeutet das für den bekanntesten Wall-Street-Index einen Gewinn von etwas mehr als ein Prozent.Der marktbreite S&P 500 zeigt sich am Freitag aktuell ...

