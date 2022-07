Dieser Juni war der schlechteste Juni in der Geschichte des DAX. Und zwar nicht nur seit seiner Einführung 1988, sondern auch beim von der Bundesbank seit 1960 zurückgerechneten Vorgängerindex. Sein Monatsverlust fiel sogar prozentual zweistellig aus, was in der Börsenhistorie nur selten vorkam. Seinen "kleinen Brüdern" erging es kaum besser, MDAX und SDAX verloren sogar noch stärker. Die belastenden Einflüsse waren bzw. sind zahlreich und schwerwiegend: Im Russland-Ukraine-Krieg ist keine Lösung in Sicht, die Inflation bleibt hartnäckig hoch, die Notenbanken schalten von Expansion auf Straffung um, internationale Investoren ziehen sich aus Europa zurück, und bezüglich seiner Energieversorgung muss sich Deutschland nicht erst seit der Ausrufung der Gaswarnstufe 2 auf längerfristige Störungen einstellen. Kurzum: Es ist kein schönes Umfeld für die Börsen, und so schnell ist keine Besserung in Sicht. Darunter leiden auch die im Portfolio des DWS Concept Platow Fonds (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) ...

