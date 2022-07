Die Bundesregierung ist fest dazu entschlossen, den Versorger Uniper nicht in Schieflage geraten zu lassen und brachte eben dazu entsprechende Gesetze auf den Weg. Was jetzt noch aussteht, ist die tatsächliche Unterstützung. Wie genua die aussehen könnte, ist allerdings noch nicht bekannt.Insider sprechen vor allem von einer direkten Beteiligung des Bundes an Uniper (DE000UNSE018) nach dem Vorbild der Lufthansa-Rettung während der Corona-Pandemie. Das "Handelsblatt" berichtete unlängst, dass eine solche bei rund 25 Prozent liegen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...