WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Vereinigten Staaten ist das Volumen der Verbraucherkredite im Mai schwächer gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat habe die Kreditvergabe um 22,3 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit 30,9 Milliarden Dollar gerechnet. Im Vormonat war die Kreditvergabe um revidierte 36,8 (zuvor: 38,1) Milliarden Dollar gestiegen./jsl/stw