Die Erholungsbewegung an den Börsen konnte sich am Donnerstag weiter fortsetzen, und das teilweise in einem beeindruckenden Tempo. Schien die Vorstellung einer nachhaltigen Erholung noch vor wenigen Tagen als kaum mehr als blanke Fantasie geplagter Aktionäre, steigt die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios derzeit mit jedem Tag weiter an.Die Aktie von BYD (CNE100000296) nutzte die Gelegenheit, um ihren ohnehin schon seit Monaten aktiven Höhenflug fortzusetzen. Um 5,28 Prozent konnte das Papier gestern zulegen. Damit gehörte es zwar nicht zu den ...

