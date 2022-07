Elon Musk vs. das Management der Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ): Wir wissen, dass es bei der geplanten Übernahme alles andere als rund läuft. Was wir natürlich nicht wissen, ist, was in den Köpfen der Beteiligten vorgeht. Aber trotzdem sind Details bekannt. So gibt es offenbar Streit um die Anzahl der Fake-Accounts. Elon Musk pocht bereits seit geraumer Zeit darauf, dass deren Anzahl offenbar höher sei. Damit würde sich womöglich der Wert reduzieren. Wobei das Management von Twitter eine andere Perspektive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...