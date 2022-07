Grüner Wasserstoff soll zwar hauptsächlich zur Dekarbonisierung der Industrie beitragen, besitzt aber auch im Verkehr Vorteile. So erfolgt die Betankung oft zügiger als an einer Schnellladesäule. Dieser Vorteil ist überall dort von Interesse, wo es auf geringe Stillstandszeiten ankommt. Aber auch auf längeren Fahrstrecken besitzt Wasserstoff so Vorteile. Linde weiht Wasserstoff-Tankstelle ein In Völs (Österreich) haben MPREIS und Linde (WKN: A2DSYC) kürzlich die leistungsstärkste europäische Wasserstoff-Tankstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...