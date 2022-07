Seit April 2022 war es ein ewiges Hin und Her. Jetzt geht das Ringen zwischen Elon Musk und Twitter in eine neue Runde. Musks Anwalt hat dem Unternehmen nun die ursprüngliche Vereinbarung offiziell aufgekündigt. Was schon seit einiger Zeit abzulesen war, liegt der Rechtsabteilung von Twitter nun schwarz auf weiß vor: Elon Musk will raus aus dem Deal, dem er im April noch verbindlich zugestimmt hat. Als Grund dafür nennt sein New Yorker Anwaltsbüro "falsche und irreführende Angaben" des Mikrobloggingdienstes in Bezug auf die Häufigkeit von Spam und Bots. Twitter habe Anfragen ...

