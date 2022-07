Mit einem großen Sprung nach vorne endete für Lanxess die vergangene Woche. So legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 3,31 Prozent zu. An vier der fünf Tage ging es für das Wertpapier nach oben. Darunter war am Freitag der höchste Tagesgewinn für Lanxess mit einem Plus von 6,38 Prozent. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Schließlich fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...