Einen Traumstart legte zuletzt Apple hin. Schließlich beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 7,92 Prozent Mit Zugewinnen beendete das Wertpapier insgesamt drei der fünf Handelstage. Am Dienstag gelang Apple dabei einen ein echter Traumtag mit dem Tagesplus von 7,26 Prozent. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...