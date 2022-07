Ist es ein Auto? Ist es ein Raumschiff? Mit dem Cybertruck hat Tesla mal wieder outside the box gedacht und arbeitet an seiner ganz eigenen Version eines elektrischen Geländewagens. Die Facts zusammengefasst: Teslas erstes Geländewagen-Modell soll aktuellen Angaben zufolge Ende des ersten Quartals 2023 in die Serienproduktion gehen. Der Cybertruck erhält ohne größere Modifikationen keine Zulassung auf dem deutschen Markt. Das ...

