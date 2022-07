In der abgelaufenen Handelswoche dominierten an den Märkten weiter die Konjunktursorgen. Die geldpolitische Divergenz des Euroraums zu den USA und zur Schweiz hielt an und führte zu einer deutlichen Aufwertung des US-Dollars. Dies drückte auf die Rohstoffpreise. Auch die Edelmetalle standen unter Druck, die Aktienmärkte konnten sich im Wochenverlauf allerdings wieder erholen. Die Performance-Spanne bei den Edelmetallen war in dieser Woche mit 15 % erneut sehr hoch, was vor allem am positiven Ausreißer Palladium lag, während Gold überraschend ...

