Den Bullen ist an den hiesigen Märkten zuletzt nochmal ein kleiner Coup gelungen. Mit grünen Vorzeichen konnte der DAX am Freitag knapp über die Marke von 13.000 Punkten geschoben werden, sodass sich auf Wochensicht ein Plus von 0,86 Prozent verzeichnen ließ. Damit konnte der deutsche Leitindex sogar die Wall Street übertrumpfen.Mit ein Grund für die wieder etwas bessere Laune dürfte Aussagen des russischen Regierungssprechers Dimitri Peskow gewesen sein. Jener stellte in Aussicht, die Gaslieferungen in Richtung EU wieder zu erhöhen, sobald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...