DJ Fitch senkt Türkei auf B (B+) - Ausblick negativ

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der Türkei nun nur noch mit B statt mit B+. Der Ausblick bleibt negativ. Fitch verweist auf die hohe Inflation, die die Experten im Schnitt 2022 bei 71,4 Prozent erwarten. Zudem erhöhten politische Maßnahmen die makroökonomischen und externen Risiken. So habe die Zentralbank geleitet von politischen Erwägungen ihren Leitzins seit Dezember 2021 bei 14 Prozent gehalten, trotz der rasch steigenden Inflation, der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Rohstoffmärkte und der Straffung der Geldpolitik in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Die Politik werde zunehmend interventionistisch und unberechenbar. Es bestehe überdies ein höherer Finanzierungsbedarf bei begrenzten Zuflüssen.

July 10, 2022 02:04 ET (06:04 GMT)

