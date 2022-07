DJ ENERGIE-BLOG/Lemke kündigt Gas- und Strom-Moratorium an

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

Lemke kündigt Gas- und Strom-Moratorium an

Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) hat ein Moratorium für das Abstellen von Strom und Gas angekündigt, sollte die Bundesnetzagentur den Energieversorgern erlauben, die gestiegenen Weltmarktpreise an die Verbraucher weiterzugeben. "Wir müssen einerseits sicherstellen, dass die Versorger die Energieversorgung im Land aufrechterhalten können. Und andererseits darf niemandem in solch einer Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit der Rechnung in Verzug ist", sagte Lemke der BILD am SONNTAG. "Wir brauchen dann für die Verbraucher ein Moratorium für Strom- und Gassperren. Und im Krisenfall müssten wir auch über ein weiteres Hilfspaket entscheiden."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2022 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.