Upstart hat vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2022 gemeldet und in diesem Zuge seine Schätzungen bei Umsatz und Gewinn kräftig nach unten korrigiert. Daraufhin fiel die Aktie um über 20 Prozent. Das Unternehmen schickt sich an, den Markt für Kreditvergabe in den USA durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Noch im Spätjahr 2021 wurde die Upstart Aktie mit dem 40fachen Kurs-Umsatz-Verhältnis ...

