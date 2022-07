* Stimmungsindikatoren auf Kaufniveau* Risiko Währungsunion und Weltwährungssystem* Minenaktien mit weiterem Kaufsignal* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Zusammenfassung zweier rechtsmedizinischer Einrichtungen

Liebe Leser,



im Euro gerechnet, ist der Goldpreis seit Anfang des Jahres mit 6% im Plus, im Dollar hingegen mit 4,8% im Minus. Obwohl für europäische Anleger natürlich das Ergebnis im Euro relevant ist, schaut auch hier alle Welt nur auf den Dollarkurs des Goldes.



Der folgende Chart zeigt Ihnen die Entwicklung des Goldpreises in Euro seit 2017. Wie Sie sehen, befindet er sich in einem klaren Aufwärtstrend. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist der Kursrückgang seit Anfang März dieses Jahres eine offensichtlich harmlose Korrektur.

Den vollständigen Artikel lesen ...