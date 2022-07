NFT Technologies - preisgekrönter Metaverse-Guru als neuer CEO!

Anzeige / Werbung

In den Kommentaren verschiedener Medien hieß es: AO Metaverse und Run It Wild setzen bei den Cannes Lions neue Maßstäbe für die Branche!

Adam de Cata bringt sich nicht nur selbst in NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* ein, er nimmt sein ganzes Unternehmen mit, das vor wenigen Wochen in Cannes einen der begehrten Löwen für die "NFT-ifizierung" der Australian Open in Empfang nehmen konnte. In den Kommentaren verschiedener Medien hieß es: AO Metaverse und Run It Wild setzen bei den Cannes Lions neue Maßstäbe für die Branche!

Adam De Cata und sein Unternehmen "Run It Wild" werden nun Bestandteil von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* - De Cata schwingt sich in den CEO-Sessel des Unternehmens (NFT Tech Announces Acquisition of Run It Wild; Appoints Adam De Cata as Chief Executive Officer).