Ja, die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) präsentiert in nicht einmal 30 Tagen ein neues Quartalszahlenwerk. Wie das Management zum Ende der letzten Woche verkündete, ist es am 3. August dieses Jahres so weit. Dann erhalten wir einen Einblick in den zweiten Dreimonatszeitraum, der Ende Juni endete. Aber was sollen wir beobachten? Natürlich könnten wir einen Blick auf den Leerstand werfen. Oder auch auf die Mieteinnahmequote. Ich schätze, dass sich diese Zahlen weiterhin bei Realty Income normalisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...