Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) ist im bisherigen Börsenjahr 2022 noch nicht so richtig in den Tritt gekommen. Seit Jahresanfang liegt das Minus bei ca. 31 %. Zumindest in Euro. In US-Dollar dürfte es noch ein wenig schwächer sein. Aber was ist der Grund, warum Walt Disney das nicht schafft, was auch während der COVID-19-Pandemie nicht gelungen ist? Eine spannende Frage, der wir heute auf den Grund gehen wollen. Walt Disney: Viel Hoffnung, wenig geliefert? Bei der Aktie von Walt Disney hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...